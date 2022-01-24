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'Kendini astı' demişti, katil anne çıktı!

'Kendini astı' demişti, katil anne çıktı!
24 Ocak 2022 Pazartesi 10:19

Ankara Mamak'ta 18 yaşındaki bir genç kızın iple kendini asarak intihar ettiği söylenmişti. Şüphe üzerine polis anne ve babanın ifadesini aldı. Sorguda anne Hamide Çakmak, kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti

Olay, önceki akşam saatlerinde Bostancık Mahallesi 1580'inci sokaktaki evde meydana geldi. Hamide Çakmak, 112 acil servisi arayarak kızı Esmanur'un kendini iple asarak intihar ettiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine eve giden sağlık ve polis ekipleri, yerde bulunan Esmanur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Çelişkili ifadelerde bulunan anne Hamide Çakmak ile daha sonra eve gelen baba Y.Ç. gözaltına alındı.

Çiftin emniyetteki ifadesinde Esmanur'un annesi Hamide Çakmak tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Anne Çakmak, tartışma sonucu Esmanur'u boğarak öldürdüğünü, daha sonra sağlık ekiplerini arayarak kızının iple kendini astığı yönünde ihbarda bulunduğunu söyledi. Baba Y.Ç. ise olay sırasında evde olmadığını, eşinin telefonda bilgi vermesi üzerine eve geldiğini söylediği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Y.Ç. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Hamide Çakmak tutuklandı. Esmanur Çakmak'ın cenazesi ise yakınları tarafından toprağa verildi


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #mamak #cinayet #kızını öldürdü #intihar
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