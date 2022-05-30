MELEK MOSSO'DAN AÇIKLAMA
MELEK MOSSO'DAN AÇIKLAMA
0
SİGARA DA İZMARİTİ DE ZARARLI!
SİGARA DA İZMARİTİ DE ZARARLI!
0
MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKA SAYISI ARTIYOR
MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKA SAYISI ARTIYOR
0
YOĞUN BAKIMDA TECAVÜZ!
YOĞUN BAKIMDA TECAVÜZ!
0

Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü 34 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi alacak
30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:32

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kırıkkale Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitenin Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’nde belirtilen esaslar çerçevesinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alınacaktır.

 

İlan için 30 Mayıs 2022 tarihinde başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Belediyeye memur alınacak
Sonraki Haber
Telefonda 17 kişiyi 2 milyon TL dolandırdılar!
Mısır tarlasında çıplak erkek cesedi bulundu
Mısır tarlasında çıplak erkek cesedi bulundu
0
Eşini öldürdü, kızını yaraladı, intihar etti!
Eşini öldürdü, kızını yaraladı, intihar etti!
0
TÜRGEV ve ENSAR şikayet etti, RTÜK o kanallara Kılıçdaroğlu'nu yayınladı diye ceza kesti!
TÜRGEV ve ENSAR şikayet etti, RTÜK o kanallara Kılıçdaroğlu'nu yayınladı diye ceza kesti!
0
Baklavacılar karar verdi! Artık üretmeyecekler!
Baklavacılar karar verdi! Artık üretmeyecekler!
0
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! CHP farkı kapatıyor!
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! CHP farkı kapatıyor!
0
Belediyeye memur alınacak
Belediyeye memur alınacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.