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Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Kırıkkale Üniversitesi 14 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi alımı
12 Temmuz 2021 Pazartesi 21:40

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alana ilana göre Kırıkkale Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’nde belirtilen esaslar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alınacaktır.


İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilan detaylarının da belirtildiği www.pdbilan.kku.edu.tr web adresine on-line olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.


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