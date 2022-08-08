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Kıskançlık kavgası acı bitti! Sevgilisinin kolundan tutup uçurumdan atladı!

Kıskançlık kavgası acı bitti! Sevgilisinin kolundan tutup uçurumdan atladı!
08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:02

Tekirdağ'da bir eğlence mekanında doğum günü kutlamasına katılan 35 yaşındaki Mehlika Derici ve sevgilisi 41 yaşındaki Selçuk Çetiner kutlama sonrası Aşıklar Tepesi'ne gitti. İkili arasında burada kıskançlık yüzünden tartışma çıkınca Çetiner, Derici'yi de kolundan tutarak 25 metrelik uçurumdan atladı. Derici ve Çetiner'in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi


​Çerkezöy ilçesinde güzellik salona sahibi Mehlika Derici ile Çorlu ilçesinde çiftçilik yapan erkek arkadaşı Selçuk Çetiner, önceki akşam Marmaraereğlisi ilçesinde arkadaşlarının bir restoranda düzenlenen doğum günü kutlamasına katıldı. Burada alkol alıp eğlenen Derici ile Çetiner, daha sonra beraberlerinde iki arkadaşlarıyla birlikte ilçenin Aşıklar Tepesi mevkisine gitti.  İddiaya göre, daha önceden de kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşayan Derici ile Çetiner arasında yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında Selçuk Çetiner, "Benimle ölüme var mısın?" dediği Mehlika Derici, tepki gösterdi. Bunun üzerine Çetiner, Derici'yi zorla kolundan tutup birlikte uçuruma atladı. Yaklaşık 25 metreden uçuruma düşen Derici ille Çetiner, olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derici ile Çetiner'in öldükleri belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasında 2 kişinin cansız bedenleri uçurumdan çıkarılarak, Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Derici ve Çetiner'in cep telefonlarına da el koyarak, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tekirdağ #aşıklar tepesi #ölüm #intihar
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