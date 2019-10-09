Kıymetli bir işe imza attılar

Cinsiyet Eşitliği Elçisi CEO'lar Hareketi'ne Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da destek verdi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini kurum kültürünün önemli bir yapı taşı olarak gören Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, PWN I·stanbul'un cinsiyet eşitliği konusunda ses getiren projesi Eşitlik Elçisi CEO'lar Hareketi'nin destekçileri arasındaki yerini aldı. İmzaladığı manifesto kapsamında CEO'lar; 'Departmanlarda ve ekiplerde cinsiyet eşitliği sağlıyor muyum?', 'Kurumumda kadın liderliğini destekliyor muyum?', 'Maas¸ ve yan menfaatlerde cinsiyet eşitliğine dikkat ediyor muyum?', 'Kurumumda cinsiyet ayrımı yapmayan kültürü" destekliyor muyum?', 'I·s¸ yerinde cinsiyet eşitliği için sorumluluk alıyor muyum?' gibi maddeler altında pek çok detayın takipçisi olmayı taahhüt etti.

Aktif görev almalı

İşyerinde cinsiyet eşitliğini yeniden ele alarak bu konudaki standartlarını daha yukarı çekmeyi hedeflidiklerin isöyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, işyerinde cinsiyet eşitliği, kadının iş yaşamında aktif görev alması ve gelecek kariyerinde önünün açık olması yönünde çocukluktan başlayan eğitimi desteklediklerini söyledi. Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eşitlik elçisi olmak bizim için büyük anlam ifade ediyor. Çünkü Bahçeşehir Koleji olarak eğitim sektöründe kadın ağırlıklı bir işin başındayım. 60 ilde toplam 128 kampüsümüzde 12 bin 600 eğitimciyi temsil ediyorum ve büyük bir çoğunluğu da kadın. Yüzde 87 oranında kadın çalışanımız var. Eğitim sektörünün dinamiği kadındır ama biz burada daha kıymetli bir işe imza atıyoruz. Bakış açımız ise tabii ki hayatın tüm zorluklarıyla baş etmeye çalışan bu kadınların bilgisini, becerisini, donanımını en üstte değerlendirerek onların bizim yanımızda olmasını sağlamak. Bu grubun başındaki bir kadın olarak ayrıca gurur duyuyorum ve yönetim ekibinin çok büyük çoğunluğunu da kadınlardan seçerek bu süreci yürütüyorum. Bizim için yeni neslin hangi sosyal ve kültürel kodla yetişeceği çok önemli. Bu süreci de başaracak olanlar da yine kadınlar. Ama onların da eğitimle arkasında duracak olanlar eğitimci kadınlar, eğitim yönetiminde stratejik kararları verebilecek kadınlar. Bu açıdan bu yapıyı çok önemsiyorum."