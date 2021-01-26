Kız arkadaşını dövüp, sosyal medyada yayınladı

Parkta kız arkadaşını dövüp hakaret eden ve o anları sosyal medyada paylaşan genç gözaltına alındı

Sosyal medyada yayılan bir görüntü isyan ettirdi. Tepkilere neden olan görüntü sonrası olayın İzmit'te meydana geldiği saptandı. Görüntülerde 17 yaşındaki E.Ü. yine kendisi yaşlarındaki genç bir kıza tokat atıp, hakaret ediyor.

Genç kız aldığı darbeler ile banka düşüyor ve E.Ü. ise onu dövmeye devam ediyor. O anlar ise yanlarında bulunan bir arkadaşları tarafından cep telefonu ile kaydediliyor.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yakalanan E.Ü., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.