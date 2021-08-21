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Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü 31 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
21 Ağustos 2021 Cumartesi 08:37

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kocaeli Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan “Akademik Personel Atama Yönergesi”nin koşullarını sağlamış olmak şartıyla öğretim üyesi alımı yapacaktır.

Müracaat  eden  adayların  Kocaeli  Üniversitesi  öğretim  üyeliği  kadrolarına  başvuru  ile  İlgili  Üniversitemiz  “Akademik  Personel  Atama Yönergesi”nde belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

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