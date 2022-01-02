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Kolonya içen kişi hayatını kaybetti

Kolonya içen kişi hayatını kaybetti
02 Ocak 2022 Pazar 08:32

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir otomobil kiralama firmasının ofisinde kolonya içen Kerem Kulbay İkiel (39), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Hafız Selim Efendi Caddesi üzerindeki bir otomobil kiralama firmasının ofisinde meydana geldi. ​Alkol bağımlısı olduğu ileri sürülen Kerem Kulbay İkiel, öğle saatlerinde tanıdığı kişiye ait iş yerinin ofisine geldi. Arka kısımdaki odaya geçen İkiel, iddiaya göre burada cebindeki şişede bulunan kolonyayı içmeye başladı. Bir süre sonra iş yerine gelen İkiel'in babası, odaya girdi. Oğlunu hareketsiz gören babanın ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İkiel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kerem Kulbay İkiel cansız bedeni, polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İkiel'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kocaeli #kolonya #kolonya ölüm #ölüm
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