ÜNLÜLERDEN GEZİ TEPKİSİ!
ÜNLÜLERDEN GEZİ TEPKİSİ!
0
GÖZÜNÜ COCA-COLA'YA DİKTİ!
GÖZÜNÜ COCA-COLA'YA DİKTİ!
0
13 AYDA 9 AMELİYAT OLDU
13 AYDA 9 AMELİYAT OLDU
0
KONAK BELEDİYESİ'NE ÖDÜL
KONAK BELEDİYESİ'NE ÖDÜL
0

Komşuların 'odun' kavgası ölümle bitti!

Komşuların 'odun' kavgası ölümle bitti!
28 Nisan 2022 Perşembe 10:27

Antalya'da komşuların 'bahçeden izinsiz odun alma' kavgası ölümle bitti. Zihinsel ve fiziksel engelli olduğu öğrenilen 66 yaşındaki Şevket S., tartıştığı 62 yaşındaki Ömer Arıcı'yı bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Komşu olan Ömer Arıcı ve Şevket S. arasında bahçeden izinsiz yakacak odun alınması konusunda tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Şevket S., yanındaki bıçakla Ömer Arıcı'yı koltuk altından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Ömer Arıcı, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Arıcı'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay sonrası evine giden Şevket S., polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülen Şevket S.'nin, cinayetin sebebini soran polislere, bahçeden odun almak için tartıştıklarını söylediği belirtildi. Şüpheli Şevket S.'nin zihinsel ve bedensel engelli raporu olduğu belirlendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #odun kavga #ölüm #bıçaklama #antalya bıçaklama
Önceki Haber
İzmir'de vandallar bir parkı bu hale getirdi!
Sonraki Haber
İzmir'de konut fiyatlarının daha da artması bekleniyor!
Antalya'da taksi kazası: Genç şoför hayatını kaybetti
Antalya'da taksi kazası: Genç şoför hayatını kaybetti
0
Bayram tatiline sayılı günler kala önemli uyarı: Rezervasyonsuz yola çıkmayın!
Bayram tatiline sayılı günler kala önemli uyarı: Rezervasyonsuz yola çıkmayın!
0
75 öğretim üyesi alınacak
75 öğretim üyesi alınacak
0
Üniversiteye sözleşmeli personel alınacak
Üniversiteye sözleşmeli personel alınacak
0
Yalova Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Yalova Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
0
Karabük Üniversitesi 36 kişi alacak
Karabük Üniversitesi 36 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.