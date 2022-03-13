YENİ YUVASI ANTALYA!
YENİ YUVASI ANTALYA!
0
BU AÇIKLAMASI TEPKİ TOPLADI
BU AÇIKLAMASI TEPKİ TOPLADI
0
ÖYLE BİR TAZMİNAT İSTEDİ Kİ...
ÖYLE BİR TAZMİNAT İSTEDİ Kİ...
0
ÜNLÜ OYUNCUYA TACİZDE FLAŞ GELİŞME!
ÜNLÜ OYUNCUYA TACİZDE FLAŞ GELİŞME!
0

Komşularına ateş açtı: Bir baba ve oğlu öldü, başka baba ve oğlu ise yaralandı

Komşularına ateş açtı: Bir baba ve oğlu öldü, başka baba ve oğlu ise yaralandı
13 Mart 2022 Pazar 09:25

Konya'nın Çumra ilçesinde Hüseyin Koyuncu'nun komşularına ateş açması sonucu Fehmi Türk (61) ve oğlu Memduh Türk (28) hayatını kaybetti, Hamit Çelik (49) ile 8 yaşındaki oğlu Osman Cihad Çelik ise yaralandı. Alkollü olduğu öne sürülen Koyuncu, jandarma tarafından gözaltına alındı. 

Olay, dün saat 19.10 sıralarında Türkmenkarahöyük Mahallesinde meydana geldi. Hüseyin Koyuncu, henüz bilinmeyen nedenle komşuları Hamit Çelik, oğlu Osman Cihad Çelik, Fehmi Türk ve oğlu Memduh Türk'e tabancayla ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ise yaralıları olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Çumru Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Fehmi Türk ile oğlu Memduh Türk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Alkollü olduğu öğrenilen şüpheli Hüseyin Koyuncu ise suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #çumra #ölüm #cinayet #baba oğul ölüm
Önceki Haber
Yıldız Tilbe: Sokak hayvanlarına zehirli et verilsin!
Sonraki Haber
Otomobilin çarptığı polis, TIR'ın altında kaldı!
Kavgayı ayırmak isterken hem darp edildi hem bıçaklandı!
Kavgayı ayırmak isterken hem darp edildi hem bıçaklandı!
0
Arazide başından vurulmuş bir ceset bulundu!
Arazide başından vurulmuş bir ceset bulundu!
0
Yine aynı olay! Depoyu doldurup kaçtı!
Yine aynı olay! Depoyu doldurup kaçtı!
0
Erdoğan'ın çıkışı sonrası Bakan Koca'dan doktorlara mektup
Erdoğan'ın çıkışı sonrası Bakan Koca'dan doktorlara mektup
0
Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü! İşte o görüntüler...
Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü! İşte o görüntüler...
0
Kirişçi: Tarımda kendi kendimize yeter hale geleceğiz
Kirişçi: Tarımda kendi kendimize yeter hale geleceğiz
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.