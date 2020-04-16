Kömür madenleri için çağrı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, koronavirüs salgınıyla mücadelenin ön plana çıktığı bir dönemde, bir maden kenti olan Soma’da yeterli önlemlerin alınmadığını belirterek, “13 Mayıs 2014’te ülkenin en büyük iş cinayetinin yaşandığı Soma’da, koronavirüs salgını riskinin giderek arttığı bugünlerde tıpkı 6 yıl önce olduğu gibi işçiler büyük bir üretim baskısıyla karşı karşıya.

İşçiler, virüse karşı en önemli tedbirlerden olan sosyal mesafenin hiçe sayıldığı koşullarda sıkış tepiş, burun buruna çalıştırılıyorlar. Bu koşullar sadece işçiler için değil bir maden kenti olan tüm Soma için ciddi riskler oluşturuyor. Üretim amaçlı çalışma durdurulmalı, işçiler ücretli izne çıkarılmalıdır. İşçilerin çalışma koşullarına yönelik tarafımıza iletilen fotoğraflar vahim sonuçlarla karşı karşıya kalınmadan bir an önce önlem alınması gerektiğini göstermektedir” ifadesini kullandı. CHP’li Özel, yaklaşık iki hafta önce Soma başta olmak üzere Türkiye’deki kömür madenlerindeki üretim amaçlı çalışmanın durdurulmasına yönelik çağrısının dikkate alınmadığını, 10 Nisan günü yaşanan bir maden kazasında üç işçinin yaşamını yitirdiğini anımsattı. Özel, “Soma bir maden ilçesi. Termik santralın yarattığı ilave risk de dikkate alındığında, akciğer hastalıkları bakımından üst düzeyde risk taşıyan bir ilçeden bahsediyoruz” dedi. Özel, şunları kaydetti:

Bir an önce alınmalı

“13 Mayıs 2014’te ülkenin en büyük iş cinayetinin yaşandığı Soma’da, koronavirüs salgını riskinin giderek arttığı bugünlerde tıpkı 6 yıl önce olduğu gibi işçiler büyük bir üretim baskısıyla karşı karşıya. İşçiler, virüse karşı en önemli tedbirlerden olan sosyal mesafenin hiçe sayıldığı koşullarda sıkış tepiş, burun buruna çalıştırılıyorlar. Bu koşullar sadece işçiler için değil bir maden kenti olan tüm Soma için ciddi riskler oluşturuyor. Üretim amaçlı çalışma durdurulmalı, işçiler ücretli izne çıkarılmalıdır. İşçi sağlığı ve bir ilçenin içinde bulunduğu koşulları dikkate alarak, bu duruma bir an önce el atılması gerekiyor. İşçilerin çalışma koşullarına yönelik tarafımıza iletilen fotoğraflar vahim sonuçlarla karşı karşıya kalınmadan bir an önce önlem alınması gerektiğini göstermektedir. 10 Nisan günü 3 işçinin yaşamını yitirdiği maden kazasının meydana geldiği İmbat şirketinde üretim hiçbir şey olmamışçasına devam etmekte, hatta olası bir durdurmaya karşı artırılmaktadır.

İlçedeki madenlerde çalışan işçiler arasında koronavirüs taşıdığı tespit edilenler bulunduğu, buna karşın yeterli önlemlerin halen alınmadığı ifade ediliyor. Hiçbir önlem alınmadan çalışmalarına devam eden madenciler, sadece kendileri ve aileleri için değil Soma başta olmak üzere ikamet ettikleri civar ilçeler açısından da büyük bir risk teşkil ediyor. Telafisi olmayan sonuçlar doğurmadan gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyoruz. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun aldığı gibi TKİ bünyesindeki kömür madenlerinde ve özel işletmelerde üretim amaçlı çalışma durdurularak, tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü gibi ocakları ayakta tutacak kadar madenciyle çalışma yöntemine geçilmelidir. Türkiye koronavirüsle mücadele ederken adeta bir sınıf bağışıklığı yöntemi uygulamaktadır. Geçimini sağlayabilmek için zor şartlarda çalışmak zorunda olan, evde kalırsa aç kalacak kesimlerin virüs ile açlık arasında bir tercihe zorlanmaları kabul edilemez. Tüm vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden daha önemlidir. Zorunlu olmayan üretimin durdurulması ve çalışmaya devam edilen sektörler ve vatandaşlarımız için sağlıklı koşulların yaratılması yürütme organının birincil görevidir.”