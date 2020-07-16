Konak Meydan'da anma töreni 

İzmir'de, 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında Konak Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Tören, mehteran takımının İZSU binasından Konak Meydanı'na yürüyüşüyle başladı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılı nedeniyle İzmir Konak Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sivil toplum kuruluşlarının ve odaların temsilcileri katıldı. Törene, protokol dışında vatandaş alınmadı. Koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak törende sandalyeler sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde yerleştirilirken, alan içerisine girenlerin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından ateşi ölçüldü. Ayrıca, törene katılanların maske kuralına uyduğu görüldü. Tören boyunca, polis ekipleri üst düzeyde güvenlik tedbiri aldı. Tören, mehteran takımının İZSU binasından Konak Meydanı'na yürümesiyle başladı. Ardından, İzmir İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ve tasavvuf musiki dinletisiyle devam etti. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından, Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi yaşanan olayları konu alan 360 fotoğrafın yer aldığı '15 Temmuz Demokrasi Sergisi' açıldı. Darbe girişimi gecesinden fotoğrafların yanı sıra yaşamlarını yitiren demokrasi şehitlerinin portrelerinin yer aldığı sergiyi ziyaret eden vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Alanda şehitler için lokma dökülerek vatandaşlara dağıtıldı.

Şanlı direniş

Programda konuşma yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bu millet, İstiklal harbini zaferle taçlandıran kahramanlar gibi kararlılığını ortaya koymuştur. O şanlı direniş ülkemizin her alanda güçlü olduğunu, ilelebet payidar kalacağını dost düşman herkese göstermiştir. Şükürler olsun ki ülkemiz kendisine kurulan tuzakları birer birer bozarak yoluna devam ederken her saldırıdan daha da güçlü çıkmaktadır" diye konuştu. Konak Meydanı'nda gerçekleştirilen törene katılanları selamlayan Köşger, "Bugün bundan 4 yıl önce aziz milletimizin iradesine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain silahlı darbe girişiminin bozguna uğratılmasının yıldönümündeyiz. Bu şanlı mücadelede gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimize sağlık ve mutluluk içinde bir hayat temenni ediyorum. Kıymetli İzmirli hemşehrilerim, bu önemli olayın yıl dönümünde malumlarınız üzere tarihimizde ve yakın geçmişimizde yaşanan önemli olayları iyi tahlil etmemiz, geleceğimizin şekillenmesinde önemli katkılar sağlayacaktır. 15 Temmuz ihanetini irdelerken konuyu milletimizin son 100-150 yılda yaşadıklarından bağımsız ele almamamız gerekiyor. Şer odaklarını daha iyi tanımak için milli bir şuur perspektifinden bakmamız yeterli olacaktır" dedi.

Şer odaklarını rahatsız etti

Türk milletinin birlik ve beraberliğini korumaya yönelik gayretleriyle ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve askeri alanlarda sağladığı başarıların, 15 Temmuz'u gerçekleştiren şer odaklarını rahatsız ettiğini ifade eden Köşger, "Bu millet ezilenler için umudun kapısıdır. 15 Temmuz gecesi tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet, tek vatan altında birleşenler bunu göstermiştir. Tankın tüfeğin karşısına inancıyla, imanıyla dikilen aziz milletimiz gururumuza bir yenisini daha eklemiştir. 15 Temmuz şehitleri de dahil olmak üzere istiklal ve istikbalimizi sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi sonsuz minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

Sancağı üç kere öptü

Milli sporcular, '15 temmuz şehitleri sancak koşusu' adı altında 2 bin 500 metre boyunca sancağı taşıyarak konak meydanına geldi. Vali Yavuz Selim Köşger, sancağı milli sporculardan teslim aldı. Sancağı Vali Köşger'e Down Sendromlu özel sporcu Selin Durgut verdi. Vali Köşger, bayrağı üç kere öpüp alnına koydu. Sahnede kahramanlık türküleri söylendikten sonra program sona erdi.

Vali Köşger'den gençlere anket



İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, gençlerin kentin sorunlarıyla ilgili düşüncelerini öğrenmek için sosyal medya hesabından çağrı yaptı. Köşger, yaptığı paylaşım üzerine sözü gençlere verdi. Ankete yoğun ilgi gösteren gençlerin en fazla şikayet ilettiği konular trafik, ulaşım, altyapı, çöp ve Körfez’in kokusu oldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmirli gençlere yönelik sosyal medya hesabından mini bir anket yaptı. Kentin sorunlarını öğrenmek için gençlere çağrı yapan Vali Köşger, #izmirinenönemlisorunu etiketi açtı. Vali Köşger, gençlerin vereceği yanıtları tek tek okuyup, gereken cevapları da vereceğini söyledi. Vali Köşger, yaptığı paylaşımda, “İzmirli gençler; Sizce İzmir’in en önemli sorunu nedir? Sizce İzmir’de en öncelikli yapılması gereken iş nedir? Bu mesajın altına veya #izmirinenönemlisorunu başlığı altına yazarsanız hepsini tek tek okuyacağım ve gerekenlere cevap vereceğim'' dedi. Ankete yoğun ilgi gösteren gençlerin en fazla şikayet ilettiği konular trafik, ulaşım, altyapı, çöp ve Körfez’in kokusu oldu.