Konforu İle Çıkan NİKE Ayakkabı Modelleri

Günümüzün marka devi Nike markası spor alanı başta olmak üzere ayakkabı, giyim aksesuar alanında kendini kanıtlamış bir dev marka olarak faaliyetlerini sürdüren bir şirkettir.

Günümüzün marka devi Nike markası spor alanı başta olmak üzere ayakkabı, giyim aksesuar alanında kendini kanıtlamış bir dev marka olarak faaliyetlerini sürdüren bir şirkettir. Kişilerin hayata yaptıkları en büyük yatırımlarından biri olan tarz ve stil sahibi olmanın yanında attıkları her adımda ve giydikleri her üründe rahatlık ve konfor alanında hissetmeleri fikrini benimsemiş oldukları düşüncesi ile Nike markası stil ve tarz sahibi olmak isteyen kişilerin vazgeçilmez tercihidir. Yaptığı tasarımlarla önce değeri insana sonra insanın kendine verdiği değeri önemseyip bunu kendilerinin değeri olarak algılamış bir marka olduklarını belirtmektedirler. Özellikle ayakkabı markası konusunda en önde gelen markalardan biri olması ve binlerce sportif alanda sporcuların tercih edilen bir marka sponsoru olması bunların kanıtıdır.

NİKE AYAKKABI MODELLERİ

Zamanla ilerleyen tüm teknolojik ve modern gelişmelerin öncülüğünde ürünlerini tasarlayan Nike markası ayakkabı modasında da dev bir marka olduğunu kanıtlamıştır. Ayakkabılarında her zaman sağlık ve konforu teknoloji ve modernlikle dizayn eden Nike dikkat çekici şıklığı Nike ayakkabı modellerinde sergilemektedir.

Nike Kadın Spor Ayakkabı Modellerinde Şıklık ve Konfor Ön Planda

Nike’ın kadın spor ayakkabı modellerinde geniş ürün yelpazesi sayesinde her bütçeye ve her tarza uygun seçim yapabilmenize imkan vardır. Birçok farklı mekanda ya da durumda vazgeçilmeyecek kadar şık ve konforlu olan Nike kadın spor ayakkabı modellerinde aradığınız tüm tarzları bulabilirsiniz.

Popüler olan modelleri ve teknik özellikleri şöyledir;

Air Max; kadın spor ayakkabı modellerinin en çok satılan ve en popüler olanlarının başında gelir. Konforlu iç taban yapısıyla günlük kullanım için idealdir. Renkli ve farklı tasarımlarıyla göz alıcıdır. Cushlon köpük, dikkat çekici taban yastıklaması sunarak gün boyu rahat bir kullanım sağlar.

Air Force; basketbol ayakkabısı olarak tasarlanmış olan bu model, günümüz modasının günlük sokak stilinin vazgeçilmez bir parçası olarak olmazsa olmazlar arasındadır. Farklı renk ve kumaş üst kısım modellerine göre çeşitli tarzlara eşlik edebilme özelliği taşımaktadır.

Court Air Zoom Vapor X; Sert tenis kortu zemini için olağanüstü kontrol sağlamaya yardımcı olan bu ayakkabı, tenisçilerin vazgeçilmez ayakkabılarındandır. Topuktaki Zoom Air birimi, her harekette düşük profilli ve güçlü yastıklama sunarak ayağın konforunu yükseltir.

Nike Erkek Ayakkabı Modelleri

Nike ayakkabı modelleri her ne kadar sportif alanlarda ön sıralarda olsa da ürünlerin hazırlanması açısından günlük hayattada konforu ve rahatlığı yanında şıklığıyla da tercih edilen markalardandır. Birçok sportif alanda sponsorluğu olan nike sporculara verdiği çeviklik ve rahatlığı ürünlerindeki dizayn ve tasarımla günlük hayatta da kişilere sunmaktadır. Nike ayakkabıları kendi içinde farklı markalara ayrılmıştır. Bu markalar Nike sportswear, Jordan, NikeLab, Hurley, Nike By You, ACG markalarıdır. Nike ayakkabı modelleri arasında spor ayakkabılar, kramponlar, plastik çivili ve metal çivili ayakkabılar yer almaktadır. Nike ayakkabı modellerinde bulunan çivisiz, suya dayanıklılık, rüzgara karşı koruma ve nefes alabilirlik gibi özellikler erkeklere ultra rahatlık, ayarlı hız ve doğal hareket gibi faydalar sağlamaktadır. Nike erkek ayakkabı Air Max modellerinden tercihinizi yaparak gün içerisinde rahatlığı ve konforu hissedebilirsiniz.

Nike Ayakkabılarıyla Kendi Tarzınızı Yaratın

Nike kendi ayakkabı tasarımını oluşturmak için aynı zamanda kendi sitesi bünyesinde alan oluşturmaktadır. Ayağınız ölçüleri dahilinde belirttiğiniz model ve tarzlarla kendi imajınızı yaratmaya olanak sağlamaktadır. Tercih edilen nike ayakkabı modelleri dışında sıradışı fikirlerinde ortaya çıkmasına olanak veren nike markası bu uygulamasıyla kişilere tasarım üretme konusunda da öncü olmaktadır.

Nike Ayakkabılarıyla Çocuklarınız Adımını Güvenle Atar

Nike marka olarak çocukların da gelişme döneminde ayak sağlığını düşünerek ayakkabı modellerini tasarlamaktadır. Çocukların gelişim döneminde ortopedik tarafı daha önemseyerek şıkla harmanlayıp size sunmaktadır. Çocukların hızlı ve hareketli yapılarda gelişen tarafını da göz ardı etmeden son teknoloji oluşumlarla ayakkabılarını tasarlayıp üretmektedir. Genellikle çocuk ayakkabısı modellerinde taban kısmında doğal kauçuk kullanmaktadır. Bu da tabanın yere basarken daha iyi temas tutumunu sağlar ve çocukların güvenli bir tabanda hareket etmesini sağlar. Konforlu ve rahat kalıplara sahip olan nike çocuk ayakkabı modelleri, çocukların ayaklarının ayakkabı içinde sıkışmasını engeller. Ayakkabılarındaki nefes alma özelliği çocukların ayak sağlık problemleri yaşamasını engeller.

Doğa ve Çevre Dostu Nike Markası

Dünya markası olarak nike dünyadaki çevre sorunlarına da hassasiyet gösterip, malzemelerini geri dönüşüme uygun olacak şekilde tasarlamıştır. Kendi üretimini yaptığı bazı üretim tesislerini rüzgar enerjisinden faydalanarak çalıştırmaktadır. Bununla beraber Nike ürünlerinin üretilmesi sırasında doğada tükenen enerji kaynakları yerine yenilenebilir kaynaklar kullanılır.

Bu yüzden bir dünya markası olmanın hakkını vermektedir. Sizde nike marka ayakkabı tercih etmekle hem doğaya hem kendi rahat ve konforunuzla birlikte ayakkabı şıklığınıza katkı sağlarsınız.

Tüm NİKE Modellerine Göz Atın: https://www.dalkilicspor.com/