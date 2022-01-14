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Konya'da hemşirelik öğrencisi genç kızın şüpheli ölümü!

Konya'da hemşirelik öğrencisi genç kızın şüpheli ölümü!
14 Ocak 2022 Cuma 15:13

Konya'da hemşirelik okuduğu öğrenilen 20 yaşındaki Melike Ş., erkek arkadaşının evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Melike'nin ölümü şüphe uyandırırken, erkek arkadaşı da gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Melike Ş., 4'üncü sınıf öğrencisi olan ve ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşının evine gitti. İddiaya göre çift arasındaki tartışma sırasında Melike Ş., 4'üncü kattaki evin balkonuna çıktı. Genç kızın balkondan düştüğünün fark edilmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, Melike Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Melike Ş.'nin cansız bedeni, otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç kızın ölümüyle çalışma başlatan polis, şüphe üzerine erkek arkadaşını gözaltına aldı. Melike Ş.'nin erkek arkadaşı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Melike Ş.'nin cenazesi ise memleketi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün toprağa verildi.

Öte yandan Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu'nun resmi internet sitesinden Melike Ş. için "Yüksekokulumuz hemşirelik bölümü üniversite öğrencilerinden Melike Şahin, hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" mesajı yayımlandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #ölüm #melike ölüm #balkondan düştü
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