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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi akademik personel alacak

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü 12 akademik personel alımı yapacağını duyurdu

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi akademik personel alacak
29 Ocak 2022 Cumartesi 11:50

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin akademik  birimlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 1 (bir)  adet  Profesör,  3  (üç)  adet  Doçent,  3  (üç)  adet  Doktor  Öğretim  Üyesi;  “Öğretim  Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliğin”  ilgili  maddeleri  uyarınca  5 (beş) adet Araştırma Görevlisi olmak üzere 12 (on iki) adet öğretim elemanı alınacaktır.


Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesindeki  genel  şartları  ve  ilan  edilen  özel  şartları  taşımaları  halinde  başvuru  dilekçesi  ve istenen   evraklarla birlikte   Melikşah   Mahallesi   Beyşehir   Caddesi   No:   9   Meram  /KONYA adresinde bulunan Konya  Gıda ve Tarım Üniversitesi  Personel  Daire Başkanlığına şahsen  veya posta  (kargo)  ile  süresi  içinde başvuru  yapmaları  gerekmektedir. 


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