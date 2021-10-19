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Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 17 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
19 Ekim 2021 Salı 09:43

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Konya Teknik Üniversitesi birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

 


Güvenlik personeli ve destek personeli olarak yapılacak başvurular 2 Kasım 2021 tarihine kadar sürecektir.


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