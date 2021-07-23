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Köpeğini gezdirirken öldürüldü!

Gaziantep'te, köpeği ile birlikte kaldırımda yürürken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Hakan Durmaz (35) yaşamını yitirdi

Köpeğini gezdirirken öldürüldü!
23 Temmuz 2021 Cuma 07:36

Olay, dün akşam saatlerinde Üniversite Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan Hakan Durmaz'ın yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlarla ensesinden vurularak yere yığılan Durmaz’ı görenlerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde Hakan Durmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Hakan Durmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken yanında bulunan köpeği ise cansız bedenin başından ayrılmadı.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep #cinayet #hakan durmaz #ölüm
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