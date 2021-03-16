Korkunç olay! 4 kişilik aile ölü bulundu!

Antalya'da bir villada aynı ailenin 4 üyesi ölü halde bulundu. Yapılan incelemede Mustafa Gider'in ailesini öldürdükten sonra intihar ettiği anlaşıldı

Olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Sefakent Yağmur Sitesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün saat 22.00 sıralarında 3 katlı villada oturan Gider ailesinden haber alamayan yakınları ailenin oturduğu villaya gitti. Kapıyı çalan yakınları kapı açılmayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri balkon kapısını kırarak eve girdi. Polisler evde 73 yaşındaki Muzaffer Gider, eşi 65 yaşındaki Işık Gülsen Gider ile çocukları 40 yaşındaki Mustafa Gider ve 45 yaşındaki Gamze Gider'i silahla başlarından vurulmuş halde buldu. Yapılan incelemede 4 kişinin de öldüğü tespit edildi.

Polis incelemesinde Mustafa Gider'in ailesini pompalı tüfekle vurduktan sonra intihar ettiğini tespit etti. Babanın cesedinin birinci katta, anne ve abla ile Mustafa Gider'in cesetlerinin ise zemin katta olduğu belirtildi.

Yapılan araştırmada psikolojik sorunları olduğunu belirtilen Mustafa Gider’in, çevresine de yaklaşık 150 bin lira dolayında borcu bunduğu ortaya çıktı. Polisin incelemesinin ardından 4 cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BABASININ CESEDİNİ ALT KATA TAŞIMIŞ

Yapılan incelemede, Mustafa Gider’in, anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle başlarından vurup öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Mustafa Gider'in, babasını birinci katta öldürdükten sonra cesedini sürükleyerek zemin kata taşıdığı saptandı. Annesi ile ablasını zemin katta vurup öldüren Gider'in, pompalı tüfeğin tetiğini ayak parmağıyla ateşleyerek, yaşamına son verdiği tespit edildi. Polisin incelemesinin ardından 4 cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.