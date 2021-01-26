Korkunç olay! Anne ve ağabeyini vahşice öldürdü!

Eyüpsultan'da korkunç bir olay yaşandı. Bir kişi anne ve ağabeyini, ellerini bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü

Olay İstanbul Eyüpsultan'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre madde bağımlısı olduğu iddia edilen Uğur Biroğlu, 50 yaşındaki ağabeyi Mesut Biroğlu ve 70 yaşındaki annesi Şükran Biroğlu'nun ellerini bağladı. Uğur Biroğlu daha sonra da anne ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdü. Biroğlu'nun bir süre bekledikten sonra kendisini polise ihbar ettiği öğrenildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri cesetleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırırken, polis ekipleri de saldırganı gözaltına aldı.

Öte yandan Şükran Biroğlu'nun 2 yıl önce bir yemek programına katılarak birinci olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.