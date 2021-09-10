BUCA'DA ZAKKUM KONSERİ
BUCA'DA ZAKKUM KONSERİ
0
AŞIRI TERLİYORSANIZ DİKKAT!
AŞIRI TERLİYORSANIZ DİKKAT!
0
ÜNLÜ ÇİFT EVLENDİ
ÜNLÜ ÇİFT EVLENDİ
0
İZMİRLİLER ATHENA İLE COŞTU
İZMİRLİLER ATHENA İLE COŞTU
0

Korkunç olay! Eski kız arkadaşını başka biriyle görünce...

Bolu'da Mehmet C., eski sevgilisini iş arkadaşıyla yürürken görünce ikisini de ormana kaçırdı. Genç kız ile iş arkadaşını soyup, cinsel ilişkiye zorlayan ve üzerlerine tuvaletini yapan Mehmet C. ile taksici arkadaşı Ümit A., gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı

Korkunç olay! Eski kız arkadaşını başka biriyle görünce...
10 Eylül 2021 Cuma 13:23

Bolu'da nakliyecilik yapan Mehmet C., pastanede çalışan eski sevgilisini önceki gün iş yerinden erkek arkadaşıyla sokakta yürürken gördü. Mehmet C., yanına taksicilik yapan arkadaşı Ümit A.'yı da alarak, eski sevgilisi ve yanındaki arkadaşını hafif ticari araca bindirip, ormana kaçırdı. İddiaya göre, Mehmet C. ve Ümit A., ormanda genç kız ve iş arkadaşını çırılçıplak soyarak darbetti ve cinsel ilişkiye zorladı. Bu sırada darp da devam etti. 2 arkadaş, son olarak kanlar içinde kalan genç kız ve arkadaşının üzerlerine tuvaletini yaptı. Mehmet C. ve Ümit A., yaşananları anlatmaları durumunda cep telefonuna kaydettikleri görüntüleri herkese izletecekleri tehdidiyle genç kız ve arkadaşını şehir merkezine bıraktı. Genç kız ve arkadaşı, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Polis tarafından yakalanan Mehmet C. ve Ümit A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bolu #bolu darp #bolu eski sevgili kaçırma
Önceki Haber
Dervişoğlu: İzmir’le inatlaşmak iktidara fayda getirmeyecektir
Sonraki Haber
Göztepe'de olumsuz hava değişti
Batman Üniversitesi 9 kişi alacak
Batman Üniversitesi 9 kişi alacak
0
Bingöl Üniversitesi 10 kişi alacak
Bingöl Üniversitesi 10 kişi alacak
0
Nevşehir'de 6 katlı lojman binası satılacak
Nevşehir'de 6 katlı lojman binası satılacak
0
'Ayağım ağrıyor' dedi, ertesi gün ölü bulundu
'Ayağım ağrıyor' dedi, ertesi gün ölü bulundu
0
Bu ilçede valilik sokağa çıkma yasağı ilan etti!
Bu ilçede valilik sokağa çıkma yasağı ilan etti!
0
İki otomobil çarpıştı: 6 kişi öldü!
İki otomobil çarpıştı: 6 kişi öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.