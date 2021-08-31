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Korkunç olay! Tartıştığı eşinin ellerini bağladı ve...

Şanlıurfa’da, Ahmet Tokay (46) tartıştığı 7 çocuk annesi eşi Hediye Tokay’ı (40) ellerini bağlayıp, içine su doldurduğu plastik leğende boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu

Korkunç olay! Tartıştığı eşinin ellerini bağladı ve...
31 Ağustos 2021 Salı 07:22

Olay, dün sabah saatlerinde Selçuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Tokay ile eşi Hediye Tokay arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Tokay, iddiaya göre ellerini bağladığı eşi Hediye Tokay'ın başını su dolu plastik leğene sokarak boğdu. Tokay, eşinin ölümünün ardından polisi arayarak kendini ihbar etti. İhbarla olay yerine gelen ekipler 7 çocuk annesi Hediye Tokay’ı elleri bağlanmış ve yüzüstü şekilde hayatını kaybetmiş olarak buldu. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, eşini öldüren Ahmet Tokay ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #eşini öldürdü #eşini leğende boğdu
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