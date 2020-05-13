Koronavirüsten can kaybı 3 bin 952 oldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 33 bin 332 koronavirüs testinden bin 639'unun pozitif çıktığını, 58 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 952'ye ulaştığını duyurdu.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 33 bin 332 testten bin 639'u pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 826 hasta da iyileşti. Tabloda toplam test sayısı 1 milyon 474 bin 3, toplam vaka sayısı 143 bin 114, toplam vefat sayısı 3 bin 952, toplam yoğun bakım hasta sayısı 998, toplam entübe hasta sayısı 535, toplam iyileşen hasta sayısı ise 101 bin 715'e ulaştı.

'İYİLEŞEN HASTA SAYISI 100 BİNİ AŞTI'

Bakan Koca, tablo ile birlikte yaptığı açıklamada, "Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez 1000'in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100 bini aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz: maske artı 1,5 metre sosyal mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım."







