Koronavirüsten ölenlerin sayısı 908 oldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 96 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 42 bin 282, can kaybı 908 oldu" dedi. Bakan Koca Twitter'dan Türkiye günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam vefat sayısı ise 908'e yükseldi. Bakan Koca ayrıca, "Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142’ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım" dedi.