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Koronavirüsü atlattı, yatağında ölü bulundu!

Koronavirüsü atlattı, yatağında ölü bulundu!
22 Şubat 2022 Salı 12:30

Bursa'da Nihal Arslan (39), annesi tarafından yatağında ölü bulundu. Vücudunda darp ya da kesi izi olmayan Arslan'ın, 1 hafta önce koronavirüsü atlattığı öğrenildi.

Osmangazi ilçesine bağlı Hamitler Mahallesi'nde oturan Nihal Arslan, iddiaya göre, annesi tarafından odasında hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arslan'ın 1 hafta önce koronavirüsü atlattığı öğrenilirken, vücudunda darp ya da kesi izine rastlanılmadı. Nihal Arslan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #ölüm #Koronavirüs #ölü bulundu
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