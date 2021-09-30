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Kovalamaca oyunu acı bitti!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, arkadaşlarıyla kovalamaca oynarken aniden yola çıkan Suriye uyruklu Yusuf el Cuma (7), midibüsün altında kalarak hayatını kaybetti

Kovalamaca oyunu acı bitti!
30 Eylül 2021 Perşembe 10:07

Kaza, dün akşam saatlerinde Etlik Caddesi Dışkapı kavşağında meydana geldi. Yusuf el Cuma, refüjde bulunan çimenlik alanda arkadaşlarıyla kovalamaca oynarken iddiaya göre; aniden caddeye çıktı. O sırada Etlik yönüne giden Halil Bulut yönetimindeki 06 DVA 48 plakalı midibüs, Yusuf el Cuma'ya çarptı. Midibüsün altında kalan küçük Yusuf, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kazalı midibüs, 100 metre ilerideki otoparka çekilirken sürücüsü Halil Bulut, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yusuf el Cuma'nın ailesi, küçük çocuğun cansız bedeni başında dakikalarca gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekibinin çalışması sonrası Yusuf el Cuma'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #kovalama oyunu kaza #trafik kazası #ölüm
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