Kovid-19'dan 223 bin 759 kişi iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 61 bin 446 test yapıldı, 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1103 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 223 bin 759 oldu. Toplam test sayısı 5 milyon 263 bin 816, vaka sayısı 240 bin 804, vefat sayısı 5 bin 844 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 596, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,1 oldu.

"25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu: "Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde ortalama vaka sayıları yüzde 10 düştü. 25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok."