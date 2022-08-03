KPSS'deki şaibe sonrası ÖSYM başkanı görevden alındı!

KPSS sorularının çalındığı iddiası dün sosyal medyada gündem olmuştu. İddialar sonrası ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, görevden alındı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, görevden alındı. Kararın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince verildiği belirtildi.