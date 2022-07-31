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KPSS'ye saniyelerle geç kaldı!

Antalya'da Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) kapıların kapanmasından saniyeler sonra gelen kadın aday, yetkililerce içeri alınmadı

KPSS'ye saniyelerle geç kaldı!
31 Temmuz 2022 Pazar 12:36

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) bugün yaptığı KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, saat 10.15'te başladı. Sınavın yapıldığı binalara saat 10.00'dan sonra adaylar alınmadı. Akdeniz Üniversitesi'nde de adaylar ile yakınları yoğunluk oluşturdu. Kalabalık nedeniyle araç girişlerinde uzun kuyruklar meydana geldi. AÜ Eğitim Fakültesi'nde de adaylar, kimlik kontrollerinin ardından tek tek sınıflara alındı. Kapıların kapanmasına 5 dakika kala adaylar, koşarak sınav binasına giriş yaptı.

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Saat 10.00'da kapıların kapanmasından saniyeler sonra bir aday, sınav binasına koşarak geldi. Fakat sınav yetkilileri kapıyı açmadı. Üzgün olduğu görülen kadın aday bina önünden ayrılırken, bahçede bekleyen bir kişi adayın içeri alınmasını rica etti. Yetkililerden olumsuz yanıt alan kişi, daha sonra duruma tepki gösterdi.

Sınavın başlamasının ardından adaylar içeride ter dökerken, dışarıda bekleyen aileler ise gölgelik alanlarda dua okuyarak, yakınlarını bekledi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kpss #geç kalma #sınav
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