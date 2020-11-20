Krize dirençte kültür önemli

Belediye Başkanları Küresel Parlamentosu'nun çevrim içi düzenlediği Covid sonrası kültür ve eğitim konulu "Kenti Yeniden Düşünme" panelinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, krizlere dirençli, ekonomik ve ekolojik dönüşümü gerçekleştiren bir kent anlayışının kültür ve eğitime sahip çıkmakla mümkün olacağını söyledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Belediye Başkanları Küresel Parlamentosu'nun "Kenti Yeniden Düşünme: Belediye Başkanları COVID sonrası kent ihtiyaçlarına nasıl cevap verir?" başlığı ile düzenlediği panele konuşmacı olarak katıldı. Panelde, Portekiz'in Braga Belediye Başkanı Ricardo Rio, İtalya'nın Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando, Berlin Robert Bosch Akademisi ve Belediye Başkanları Küresel Parlamentosu Danışma Komitesi Üyesi Charles Landry, Milan IULM Üniversitesi Kültürel Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Pier Luigi Sacco ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Uluslararası Anıtlar ve Siteler Konseyi Temsilcisi Dr. Ege Yıldırım da düşüncelerini paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi döneminde yürüttüğü çalışmaları aktaran Başkan Soyer, "Bu zor süreçte kent yönetimleri olarak yetki ve kaynaklarımızın ötesinde bir çabayla sağlıktan sosyal politikalara, kültür sanattan eğitime, tarımdan turizme hemen her sektör ve alanda bu sancılı dönemin etkilerini azaltmaya dönük önemli roller üstlendik" dedi.

İzmir yerini alacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak temel hedeflerinin 8 bin 500 yıllık geçmişiyle sanatın farklı dallarında büyük eserler üretmiş İzmir’i tarih sahnesinde yeniden görünür kılmak olduğunu söyleyen Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli stratejik hedeflerinden biri kültür sanat. İzmir’de yaratıcı emeği, fikri sermayesiyle hayatını kazanan insanların çoğalması için elverişli bir ortam yaratmaya gayret ediyoruz. Pandemiden büyük zarar gören kültür sanat alanı için Kültür Sanat Destek Fonu adıyla bir fon oluşturmayı kararlaştırdık. 2021 yılında, dünyanın en önemli kültür zirvelerinden Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Kültür Zirvesi’ne İzmir’de ev sahipliği yapacak olmamız bu vizyonumuzun bir sonucu. Dünyanın her yerinden 500’ün üzerinde kültür sanat yöneticisini İzmir’de buluşturacak bu zirve ile kentimize kültürel zenginlik katmanın yanında İzmir’i dünyaya daha da fazla tanıtmış olacağız. Sizleri de bu zirveye içtenlikle davet ediyorum" dedi.

Kültür bir kentin ruhudur

Kültürün bir kentin ve toplumun ruhu olduğunu vurgulayan Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı: "Sürdürülebilir, krizlere dirençli, ekonomik ve ekolojik dönüşümü gerçekleştiren bir kent anlayışını ancak ve ancak toplumsal yaşamın en çekirdeğinden yönetim anlayışına kadar kültüre ve eğitime sahip çıkarak mümkün kılabiliriz. Bunun yolu tarihsel birikimlerimizden faydalanmak, kültürel değerlerimizi korumak ama aynı zamanda da dijitalleşen ve sınırları aşan dünya düzeninde kent içi ve kentler arası bağları da güçlendirmekten geçiyor. Tıpkı bu toplantıda bir arada olmamız gibi İzmir’in dünya kentleri ile diyalog, dayanışma ve işbirliği geliştirmesinin başlangıç noktasının da kültür olduğuna inanıyorum."

Tayvan'dan 70 bin dolar bağış

İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen deprem nedeniyle Tayvan Hükümeti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Soyer’le çevrim içi görüşme yapan Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser T. H. Cheng, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 70 bin dolar bağış göndereceklerini söyledi. İzmir depreminin ardından sergilenen dayanışmanın boyutları sınırları aştı. İzmirli depremzedelere destek olmak için harekete geçenler arasına Tayvan Hükümeti de katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile çevrim içi zirvede görüşen Tayvan’ın başkenti Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser T. H. Cheng, belediyeye 70 bin dolar şartsız bağışta bulunacaklarını açıkladı. Cheng, depremde hayatını kaybedenler için Başkan Soyer’e başsağlığı dileklerini ileterek, uzak mesafelere rağmen İzmir’le bağlarının çok güçlü olduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de gösterdikleri hassasiyet için Tayvan Hükümeti’ne teşekkür etti. Soyer, “Aramızdaki mesafeye rağmen depremzedelerin hislerini anlamanız çok kıymetli. Acımızı paylaşmanız çok kıymetli. Bu konudaki desteğiniz için size ve çalışma arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum” dedi. Tunç Soyer, bu felaketin dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

