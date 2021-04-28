Kültür ve Turizm Bakanlığı bilişim personeli alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

İlan için başvurular 17 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.



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