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Kültür ve Turizm Bakanlığı bilişim personeli alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı bilişim personeli alacak
28 Nisan 2021 Çarşamba 10:36

Kültür  ve  Turizm Bakanlığı,  Bilgi  Teknolojileri  Genel  Müdürlüğü  bünyesinde  istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin   Esas   ve   Usuller   Hakkında   Yönetmelik'in   8’inci   maddesi   uyarınca,   Bakanlığımızca gerçekleştirilecek  sözlü/uygulamalı  sınav  başarı  sırasına  göre  yapılacak  yerleştirme  ile  10  (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

İlan için başvurular 17 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.


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