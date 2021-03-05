Kumar borcu yüzünden tartıştığı karısını öldürdü!

İstanbul Başakşehir'de karısını öldüren kişi, Ankara'ya kaçtı. Polisin kendisini bulduğunu farkeden erkek daha sonra intihar etti

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir sitede yaşanmıştı. İddiaya göre kumar borcu olan Emrullah Kurt, 46 yaşındaki eşi Nebahat Kurt'tan para istedi. Çift bu konuda tartışma yaşarken Kurt, dün evin önünde spordan dönen eşini bekledi. Eşini silahla vurarak öldüren adam daha sonra aracına binerek olay yerinden kaçtı. Kadının yakınları olay yerine gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, katilin yakalanması için çalışma başlattı.



ANKARA'DA İNTİHAR ETTİ

Katil koca olayın ardından Ankara'ya kaçtı. Polis Emrullah Kurt'un Ankara'da olduğunu tespit etti. Ankara Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kurt'u yakalamaya çalıştığı sırada Emrullah Kurt, babasının evinin önünde başına ateş ederek intihar etti.



"KADIN CİNAYETLERİ SON BULSUN"

Nebahat Kurt'un cenazesi Bahçelievler'de bulunan Adli tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada işlemleri tamamlanan kadının cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Yakınları kurum önünde uzun süre gözyaşı döktü.

Yaşanan olayı anlatan 46 yaşındaki kadının kuzeni Ramazan Demir, "Kumar borcu olduğu söyleniyor. Nebahat Kurt'tan para talebinde bulunuyor. Para vermeyince de katlediyor. Artık kadın cinayetlerinin de son bulmasını istiyoruz. Canilerin gezmemesi gerekiyor. Daha önce aralarında anlaşmazlık yaşanmıştı. Boşandılar sonra tekrar anlaştılar. 1-2 yıldır birlikte yaşıyorlardı. Resmi nikahlılardı. Kendi evlerinin önünde cinayeti gerçekleştirmiş. Eski eşinden çocukları ile görüştüğü söyleniyor. Sonra kendini de öldürdüğü söyleniyor. Ankara'daydı çocukları. Kadın cinayetleri son bulsun. Kadınlar çaresiz değildir. Nebahat son olur" diye konuştu. Eniştesi Kadir Arabacı ise " Bize telefon geldi öyle öğrendik. Nebahat yerde yatıyor eşi vurdu dendi. Spordan geliyor aracı arkaya çekiyor. Orada pusu kuruyor. Orada öldürüyor sonra kendi arabasıyla kaçıyor" dedi.

Yakınları tarafından teslim alınan Nebahat Kurt'un cenazesi defnedilmek üzere Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü.