Kurban Bayramı hazırlığı tamam

İzmir Büyükşehir Belediyesi yedi taşınabilir kurban konteyneriyle Aliağa, Bergama, Kiraz, Ödemiş ve Urla mezbahalarında kesim hizmeti verecek.

Kesimler için ayrıca 12 çadır kurulacak. Kurban satış ve kesim yerlerinde bayram süresince ve sonrasında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılacak. Belirlenmiş yerler dışında kesim yapan ya da atıklarını gelişigüzel atanlara 187 TL ceza kesilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi yurttaşların sağlıklı bir bayram geçirmesi için gerekli önlemleri aldı. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu İzmir genelinde 332 kesim ile 251 satış yeri belirledi. Aliağa, Bergama, Kiraz, Ödemiş ve Urla mezbahalarında kesim hizmeti verecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurban kesimleri için 12 çadır ve yedi konteyner kurmaya hazırlanıyor. Büyükşehir ekipleri, halkın hijyenik ortamda kesim yapabilmesi için bu alanlarda çadır, su, havalandırma tesisatları kuracak. Ekipler çadırlar için zemin beton, çöp konteyneri, hayvan bağlama yeri, vidanjör, su tesisatı çalışmalarını ve foseptik çukuru ve kompresör bağlantılarını da tamamlandı.

Üç yerde gezici kesim ünitesi

Büyükşehir Belediyesi, yurttaşlardan olumlu tepkiler alan “gezici kurban kesim ünitelerini” bu yıl da hizmete sunacak. Bayraklı’da Doğançay Mezarlığı yanında (2 adet büyükbaş), Bornova Işıkkent Kurban Satış Alanı’nda (2 adet büyükbaş, 1 adet küçükbaş), Konak Kocakapı Mahallesi Yeşildere semtinde (2 adet büyükbaş) olmak üzere 6 adet büyükbaş, 1 adet küçükbaş kesim konteyneri ile hizmet verilecek. Konak, Bayraklı, Gaziemir, Karabağlar, Balçova ilçelerinde kurulan kesim çadırları ise İlçe Kurban Hizmetleri’ne kesim yapılması amacıyla devredilecek.

Ekip kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi metropol ilçelerde görev yapmak üzere arife ve bayramın 3. günü dahil kesim sırasında kaçan hayvanların yakalanması için bir ekip hazır bulunduracak. Ekiplere 293 35 61 ve 293 35 64 numaralı telefonlardan ulaşılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konteynerlerde uygulanacak kesim tarifesi, mezbahalar ile uygulanacak tarife fiyatlarıyla aynı olacak. Mezbahalarda kurban kesimi için sıra alımı başladı. 3 ilçedeki taşınabilir kurban konteynerleri için randevu alımı 27 Temmuz’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Aliağa, Bergama, Kiraz, Ödemiş ve Urla mezbahalarında önceki yıllarda olduğu gibi yine kurban kesimi gerçekleştirilecek.

Önlemler alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Haşere Mücadele Ekipleri tarafından başlatılan ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının, hem kurban satış, hem kurban kesim yerlerinde Bayram süresince ve sonrasında devam edeceği bildirildi. Hayvan satış, çadır ve atık toplama alanlarında karasinek üremesini önlemek amacıyla ilaçlama ve toz kireç uygulaması her gün yapılacak. Kurban satış alanlarında hayvan dışkılarının belli bir yerde toplanması ve günlük olarak uzaklaştırılması işi ise ilçe belediyelerinin sorumluluğunda devam edecek. Pandemi kuralları gereği ateş ölçümü yapılacak ve 38 derece üzerinde ateşi bulunan yurttaşlar kesim alanlarına alınmayacak.

Yasak yerde kesimin cezası 187 TL

Cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol ve otoyol kenarları, spor ve çocuk oyun alanları gibi yerlerde kesinlikle kurban kesimi yapılmayacak. Belirlenen yerler dışında kurban kesen veya kesilen kurban atıklarını sokağa ve kamuya ait alanlara bırakanlara, Kabahatler Kanunu’nun 41/3. maddesi gereği işlem yapılacak ve Belediye zabıta görevlileri tarafından 187 TL para cezası uygulanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde uygunsuz kurban kesimlerini önlemek için denetimlerini sürdürecek.

Kesim ücretleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait mezbahalarda ve mobil kesim ünitelerinde büyükbaş kurbanı görevli kasaba kestirmek isteyenlerden bayramın birinci günü 350 TL, ikinci ve diğer günlerde ise yığılmaları engellemek için 95 TL indirimle 255 TL ücret alınacak. Küçükbaş hayvanlar için ise bayramın birinci günü 120 TL, diğer günler 75 TL'lik kesim tarifesi uygulanacak. Yurttaşlar, Büyükşehir Belediyesi mezbahalarının bulunduğu ilçelerdeki Yerel Hizmetler binalarından kesim sırası alabiliyor. Kesimde yurttaşlara, görevli personel tarafından ayrıca "gıdaya uygun et taşıma poşeti" dağıtılacak. Yurttaşlar kurban kesim ve satış yerlerine ilişkin bilgiye buradan ulaşılabilir.