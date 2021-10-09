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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 kişi alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 20 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 kişi alacak
09 Ekim 2021 Cumartesi 11:28

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitenin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.

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