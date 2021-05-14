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Kuyuya düşen üç arkadaştan acı haber!

Adana'nın Kozan ilçesinde, çalışma yaptıkları su kuyusuna düşen Mehmet İşlek (43), Hasan Sönmez (51) ve Salim Sarı (36) hayatını kaybetti. 3 kişinin cansız bedeni CANKUR ekiplerince kuyudan çıkartıldı

Kuyuya düşen üç arkadaştan acı haber!
14 Mayıs 2021 Cuma 09:14

İlçeye bağlı Taş Mahallesi’nde öğle saatlerinde Salim Sarı, babasının evinin yakınında bulunan su kuyusunda su tankı kurmak için arkadaşı Mehmet İşlek ve Hasan Sönmez ile birlikte kuyunun bulunduğu bölgeye gitti. Burada çalışma yapan 3 arkadaş, iddiaya göre, suya dalgıç indirdikleri sırada, kuyuya düştü. 3 arkadaştan haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Sarı, Sönmez ve İşlek’in su kuyusunda en son çalışma yaptıkları ihbarıyla kuyunun içerisine bakılması için bölgeye CANKUR ekipleri çağrıldı.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bölgeye gelen kurtarma ekipleri, teçhizatlı kıyafetleri giyerek su kuyusuna indi. Sarı, Sönmez ve İşlek’in hareketsiz olduğunu gören ekipler, 3 arkadaşı kuyudan çıkarttı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 3 arkadaşın da yaşamını yitirdiği belirlendi. Sarı, İşlek ve Sönmez’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #ölüm #kuyu ölüm #kuyuya düştüler
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