Laf atma tartışması ölümle bitti!

Antalya'da laf atma tartışması kanlı bitti. Olayda bir kişi kız arkadaşının yanında öldürüldü

Olay dün saat 20.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Hakan Ökten ve Havva B., araçlarıyla ormanlık alana gitti. İddiaya göre burada bir kişi kendilerine laf attı. Bunun üzerine laf atan kişi ile Hakan Ökten arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi tabancasını çıkartarak Hakan Ökten'e 2 el ateş etti. Ökten sırtından ve göğüs altından yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Bunun üzerine Havva B., hafif ticari aracı kullanarak ormanlık alandan çıkmaya çalıştı. Yola hızla çıkan Havva B., karşısına çıkan araca çarpmamak için ani fren yapmak durumunda kaldı. Havva B., buradaki insanlardan yardım isterken, yaralı olan Hakan Ökten de o sırada kendini araçtan dışarı attı. Ökten'e ilk müdahale bölgede olan Antalya Ulaşım A.Ş Antray depolama merkezindeki görevliler tarafından yapılırken olay yerine gelen sağlık ekipleri de Ökten'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak Ökten yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



GÜVENLİK KIYAFETİ BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri hafif ticari araç üzerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri, hafif ticari aracı ormanlık alandan çıkartan Havva B.'yi ifadesini aldıktan sonra polis merkezine götürdü. Ökten'e ait araç içerisinde özel güvenlik görevlisi kıyafetiyle kurum yaka kartının olduğu görüldü.

'KADIN KAÇMAYA ÇALIŞIYORDU'

Olayı görerek yardım eden Halil Mert, "Arkadaşlarla yürüyüşe çıktık. Kadın bize yardım eder misiniz diye işaret etti. Biz yardım ederken kaçmaya çalıştı. Adam da yere inip yatmıştı. Bize 'vuruldu' dedi. Silah sesi duymadık. Arabanın olduğu yere geldik. 2 kurşun yarası vardı" dedi.

Polis ekipleri, Havva B.'nin verdiği eşkal doğrultusunda cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.