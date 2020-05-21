LGS 2020 tavsiyeleri

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 Haziran'a ertelenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için mayıs ayı örnek soru kitapçığının ilkini yayımladı. LGS sorularının nasıl olacağı araştırılırken, Bilfen İlköğretim Kurumları Bölüm Başkanları her branş için öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

LGS'ye girecek öğrenciler için her ay hazırlanan örnek soru kitapçıkları, birinci dönem müfredatı ve kazanımları doğrultusunda hazırlanmaya devam ediyor. Öğrencilerin merakla beklediği örnek kitapçığın açıklanmasının ardından, uzmanlar soruları yorumladı. Bilfen İlköğretim Kurumları Bölüm Başkanları her branş için ayrı ayrı değerlendirme yaparak, sınava hazırlanan öğrencilere önerilerde bulundu.

Uzmanlar, Türkçe dersi örnek sorularının öğrencilerin sahip oldukları dil becerilerini ve yeterliliklerini ön plana çıkaracak şekilde hazırlandığını, Matematik sorularının günlük hayatın içindeki matematiği sorgulayan sorulardan oluştuğunu, İngilizce sorularının ise öğrencilerin okuduğunu anlama, verilen tablo, grafik ve görselleri yorumlayabilme becerilerini ölçen ve dikkat gerektiren sorulardan oluştuğunu vurguladı. Fen Bilimleri dersinde sorulardan analiz yapmanın önemine değinen uzmanlar, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde konularda harita okuma becerisinin pekiştirilmesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde de özellikle güncel olayları takip etmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Mantık soruları da yer alacak

2020 LGS içinde bulunduğumuz süreç sebebiyle sadece 1. dönem konularını içerecek.Bu durumun Türkçe dersi adına çok büyük bir değişiklik yaratmadığını söyleyen Bilfen Ortaokulları Türkçe Bölüm Başkanı Sündüs Demirdağ Tuncer, sınavda önemli bir bölümün anlam bilgisi konularından oluştuğuna dikkat çekti.

Tuncer, “Türkçe sınavında öğrencilerimiz “Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Fiilimsi, Cümlenin Ögeleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Edebi Bilgiler” başlıklarından sorumlu olacaklar. LGS ile “Görsel Yorumlama, Sözel Mantık ve Muhakeme” sorunlarının da Türkçe dersi kapsamında sınava dahil edilmiş olması dersimiz adına önemli bir değişiklik yaratmıştır. Yayımlanan örnek sorulara baktığımızda soruların öğrencilerin sahip oldukları dil becerilerini ve yeterliliklerini ön plana çıkaracak şekilde hazırlandığını söyleyebiliriz. Paragraf soruları için daha uzun metinler seçildiğini, bir metinden hareketle birden fazla sorunun çözümlenmesinin istendiğini görüyoruz. Bu durum öğrencinin metin üzerinde derinleşmesini, metni hem anlamsal hem de dil bilimsel açıdan analiz etmesini gerektirmektedir. Sınavdaki görsel yorumlama, sözel mantık ve muhakeme soruları üst düzey bilişsel becerileri kullanabilmeyi gerektirirken sorularda kullanılan kavram haritaları, zihin haritaları, karikatürler, fotoğraflar, resimler; öğrencilerin bu tarz soruları cevaplarken özellikle çıkarım yapma, eleştirel düşünme, analiz etme, akıl yürütme gibi becerileri kullanmalarını gerekli kılmaktadır” diye konuştu.

Kültürel birikim kullanılmalı

Öğrencilere soru çözümlerinde tavsiyelerde bulunan Tuncer, “Türkçe sorularını çözerken sahip oldukları kültürel birikimi kullanabilmeli, diğer disiplinlerle ve günlük hayatla ilişkilendirme yapabilmelidir. Okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve dört temel dil becerisine aktif olarak kullanabilen öğrencilerin fark yaratacağı bir sınav bekliyoruz. Bu sebeple öğrencilerimizin kendilerini hem dil yeterliliği hem anlama becerileri noktasında beslemeleri gerekmektedir. Atasözü ve deyimler konusunda dağarcıklarını zenginleştirmeliler. Soru çözerken tüm derslerde olduğu gibi süreci baştan sona analiz ederek ve soruda verilen tüm verileri detaylıca inceleyerek çözüme gitmeye çalışmalılar. Okuduğunu anlama ve yorumla üzerine inşa edilmiş bir Türkçe sınavına hazırlanırken elbette çok soru çözmek de son derece önemlidir. Son dönemde özellikle yapacakları konu tekrarlarını da yanlış yaptıkları sorulara göre belirlemeli ve kısa konu tekrarları ile eski bilgilerini sürekli tazelemelidirler” ifadelerini kullandı.