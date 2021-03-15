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Lokman Hekim Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Lokman Hekim Üniversitesi'nin 25 öğretim üyesi alacağı açıklandı

Lokman Hekim Üniversitesi öğretim üyesi alımı
15 Mart 2021 Pazartesi 11:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Lokman Hekim Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alacak.

İlan için son başvuru tarihi 29 Mart olarak açıklandı.

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