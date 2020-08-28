LÖSEV'den dolandırıcı uyarısı

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen ihbarlar ile harekete geçen LÖSEV, uyardı ve çağrıda bulundu: “Dolandırıcılara karşı birlikle mücadele edelim.”

Dolandırıcıların son yöntemi görenleri şaşırttı. Kimi zaman dergi satan, sahte kimlik gösteren dolandırıcılar, sahte makbuz ile bağış toplamaya; kimi zaman saçlarını kazıtıp, maske takıp lösemili çocuk görüntüsü ile duygu sömürüsü yapmaya başladı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen ihbarları değerlendiren LÖSEV, ihbar sahiplerini kolluk güçlerine yönlendirirken, hukuki mücadelesini de sürdürüyor. Bunların yanı sıra LÖSEV adını kullananlara karşı da kamuoyunu uyarıyor: “LÖSEV asla sokakta para toplamaz, parayla gazete ve dergi satmaz, kapınıza gelerek bağış istemez.” Tüm gönüllü ve bağışçılarına çağrıda bulunan LÖSEV’e göre en etkili mücadele yöntemi çocukların sağlığına göz diken hırsızlar hakkında herkesin bilgi sahibi olması.

Örnek alınmalı

Dolandırıcılara karşı LÖSEV'in verdiği mücadele sadece bununla da bitmiyor. LÖSEV yetkililerine göre mücadelenin belkemiği resmi kurumlar. Valiliklerden, kaymakamlıklardan, illerdeki sivil toplumla ilişkiler müdürlüklerinden ve kolluk kuvvetlerinden destek bekleyen LÖSEV, Denizli ve Giresun Valiliklerini örnek gösterdi. Denizli Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, Giresun Valiliği de kamu kurum ve kuruluşlarına yolladığı genelgeyle halkın vicdani ve insani duygularını istismar eden dolandırıcılara karşı halkı uyarmış, yazılı olarak da bunu bildirmişti. Şimdi ise hedef ve beklenti 81 ilin benzer duyurular yayınlaması.

Önce polise sonra LÖSEV’e

LÖSEV yetkililerine göre kurum adına gazete sattığını, bağış topladıklarını belirten kişilerle karşı karşıya gelen vatandaşın ilk yapması gereken hemen 155 polis imdat ve 0312 447 06 60 LÖSEV imdat telefonlarını aramak. Ayrıca LÖSEV’in bağış toplayan değil, bağış kabul eden bir vakıf olduğunu söyleyen yetkililer, “Vakfa bağışları kurumsal yollardan yapmakta fayda var. 3406’ya boş mesaj, internet üzerinden ya da bankaların LÖSEV hesabına bağış yapılabilir” dedi.

Bu kapsamda bağış yöntemlerini bir kez daha gündeme getiren LÖSEV, tüm banka ve PTT şubelerinden, www.losev.org.tr web sitesinden, online bankacılık işlemlerinden, GSM şirketleri vasıtasıyla SMS yoluyla, anlaşmalı kurumlardaki kumbaralardan ve doğrudan vakıf ofislerinden bağış kabul ettiğinin altını çizdi.