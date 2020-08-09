Lübnan'ın yanındayız!

Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Beyrut Limanı'nda patlamanın yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.

Fuat Oktay, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini iletmek, Türkiye'nin her türlü imkanla Lübnan devleti ve halkının yanında olduğunu ifade etmek üzere bölgede bulunduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'u arayarak başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ve türlü desteğe hazır olunduğunu ifade ettiğini anımsatan Oktay, kendilerine de hemen harekete geçilmesi konusunda talimat verdiğini aktardı.

Bunun üzerine, sadece Türkiye'de değil dünyada sıkıntı bulunan yerlerde olan kuruluşlardan AFAD, Kızılay ve UMKE ekiplerinin bölgeye gelerek hemen fiilen çalışmaya başladığını bildiren Oktay, "Aynı zamanda gelirken yine sahra hastaneleri, doktorlarımız ve sağlık ekiplerimiz, tıbbi malzemelerimiz, ilaçlarımız ve gıda yardımıyla burada olduk." dedi.

Lübnan'da Türkiye'nin apayrı bir yeri var

Oktay, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'u ziyaretlerinde Türkiye'nin yaptıklarını, bundan sonra da yapabileceklerini anlattıklarını, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve heyetleriyle de son derece verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtti. Oktay, "Biz burada gördük ki Lübnan'da Türkiye'nin apayrı bir yeri var. Türk milletinin, halkının apayrı bir yeri var. Gönülden gönüle bir ilişki, dostluğun olduğunu gördük." diye konuştu.

Görüşmelerde o dostluğu birebir yaşadıklarını söyleyen Oktay, şöyle devam etti: "Birlikte hüzünlendik, birlikte sorunların üzerinde konuştuk ve birlikte çözüm önerilerimizi değerlendirdik. Bundan sonra Türkiye'nin neler yapabileceğini, desteklerimizin neler olacağını ifade ettik ve daha ötesine dönük yapısal faliyetler de dahil her türlü yardıma açık olduğumuzu ifade ettik. Cumhurbaşkanımızın adına ve onun ifadesiyle aslında Türkiye, Türk milleti, devleti hükümeti olarak her şeyimizle burada olduğumuza dair bir açık çek vermiş olduk Lübnanlı kardeşlerimize."

Patlamada amonyum nitrat bulunan deponun yok olduğuna dikkati çeken Oktay, Lübnan Meclis Başkanı Berri'nin durumu, "Küçük bir Hiroşima yaşadık." sözleriyle ifade ettiğini, Lübnan Başbakanı Hasan Diyab'ın da yaralı sayısının 7 bin civarında olduğunu söylediğini aktardı. Oktay, patlamanın şiddetine ilişkin, "KKTC'de patlamanın hissedildiğini öğreniyoruz." ifadesini kullandı.

Türk ekiplerinin çalışmaları

Oktay, patlamanın ardından Türk ekiplerinin yaptığı bazı çalışmalara değinerek şu bilgileri verdi: "Mısır ve buğday depoları burada olduğu için ciddi bir sıkıntı oluşmaması adına hemen ilk etapta yardım ihtiyacı belirince de gurur kaynağı kuruluşumuz TİKA buraya geldi. 400 tona yakın bir buğday ilk etapta Trablus Limanı'na alındı. Oradan da ihtiyaç olan yerlere dağıtılıyor olacak. Gelirken uçağımızda ihtiyaç olan tıbbi malzemeler ve ilaç getirdik, yetkililere teslim ettik. Aynı zamanda korona süreci yaşanıyor. Bunun diğer süreci tetikleme riski de var. Onun da en aza indirilmesiyle ilgili her türlü desteklerimiz devam ediyor. Getirdiğimiz solunum cihazlarımızı da bu çerçevede teslim ettik. Bundan sonra gıda, tıbbi malzeme, ilaç, buğday, un yardımlarımız devam edecek.

Cumhurbaşkanımızın ilk günkü teklifini bir kez daha ifade ettik. Lübnanlı ve Türkiye'deki kardeşlerimize bir kez daha duyurmak istiyorum, Türkiye'deki hastaneler ve hava ambulanslarımız buradaki 7 bin yaralının hizmetindedir. Lübnan hükümeti herhangi bir konuda herhangi bir yaralının tedavisiyle ilgili ihtiyaç duyduğunda anında biz buradan hava ambulanslarımızla alıyor olacağız. Sonrasında bunların tedavisini gerçekleştirip tekrar buraya ulaştırıyor olacağız."