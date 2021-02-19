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Maden ocağında kaza: 2 ölü

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir maden ocağında çalışan kuzenler Salih Yıldırım (29) ve Adem Yıldız (30), asansör olarak kullanılan vagonun demir parçasının kopmasıyla yaklaşık 25 metreden düştü. Kuzenler, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Maden ocağında kaza: 2 ölü
19 Şubat 2021 Cuma 14:44

Kaza, Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyü yakınındaki krom çıkarılan özel bir maden ocağında meydana geldi. Ocakta çalışan kuzenler Salih Yıldırım ve Adem Yıldız, asansör olarak kullanılan vagondan aşağı indikleri sırada, vagonun vincindeki demir parçasının kopmasıyla yaklaşık 25 metreden düştü. İş arkadaşlarının kazayı fark etmesi üzerine sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Ağır yaralanan kuzenler, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kuzenlerin cansız bedenleri otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna getirildi. Yakınları morg önünde toplanırken, hayatını kaybeden işçilerin evli ve birer çocukları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #elazığ #maden kazası #madenci ölüm
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