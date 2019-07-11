Mahrem imam, ByLock'tan çıktı

İzmir'de Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğretmenlerden sorumlu 'mahrem imamı' olduğu ByLock yazışması içeriklerinden tespit edilen zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı ByLock yazışma içeriği çözümlemelerinden örgüt hiyerarşisi içinde hareket ederek diğer öğretmenlere talimatlar veren kişinin E.A. olduğunu belirledi. Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler E.A'yı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı emniyete götürüldü.

İki ayrı hat

Şüpheli hakkında yapılan incelemede E.A'nın örgüte eleman temini için çalışan öğretmenlere ByLock aracılığıyla talimatlar verdiği saptandı. Bu kişilere örgüt hiyerarşisi içinde 'mahrem abi'lik yaptığı tespit edilen zanlının, ByLock'u iki ayrı hattan kullandığı belirlendi. Şüphelinin KHK ile kapatılan Aktif-Sen ve İzmir Eğitimciler Derneği üyesi olduğu, terör örgütü elebaşının talimatı sonrası hesabının bulunduğu Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdığı ortaya çıktı. E.A'nın ilişkiler ağının deşifresine yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.