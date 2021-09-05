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Makinistten tepki çeken yorum: Bendeki leş sayısı…

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte minibüse çarpması sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin TCDD'de görevli olan ve İzmir'de çalıştığı öğrenilen makinist M.A.K.'nın sosyal medyada yaptığı yorum tepkiye neden oldu.

Makinistten tepki çeken yorum: Bendeki leş sayısı…
05 Eylül 2021 Pazar 15:47

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte minibüse çarpması sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin TCDD'de görevli olan ve İzmir'de çalıştığı öğrenilen makinist M.A.K.'nın sosyal medyada yaptığı yorum tepkiye neden oldu. M.A.K.'nin, kaza haberinin altına "Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için" yorumunu yaptığı ortaya çıktı. TCDD, konuyla igili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi’nde, cumartesi saat 08.00 sıralarında, Edirne’den Çerkezköy yönüne giden 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Trenin bir süre önünde sürüklediği minibüsteki 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. 

"BENDEKİ LEŞ SAYISI 16"
Kaza sonrası sosyal medya kullanıcıları da üzüntülerini dile getirirken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD) görevli olan ve İzmir'de çalıştığı öğrenilen M.A.K.nin yaptığı yorum ise dikkat çekti. M.A.K. yaptığı yorumda, "Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için" ifadelerine yer verdi. M.A.K.'nin yorumu üzerine başka bir sosyal medya kullanıcısı da "Böyle yorumlar yaparak tepki toplama kardeşim" diye uyarıda bulundu. M.A.K., bu kez de sosyal medya kullanıcısına cevap olarak, "Önemli değil abim" diye cevap verdi. M.A.K.'nın, gelen tepkiler üzerine yorumlarını yaklaşık 6 saat sonra sildiği görüldü. TCDD'den konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

MAKİNİST GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ
Söz konusu paylaşım ilgili TCDD'nden yapılan açıklamada ise M.A.K'nın görevden el çektirildiği ve soruşturma başlatıldığı belirtilerek 
"Kuruluşumuzda görevli bir makinistin sosyal medya paylaşımlarını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Demiryolcu ailesi olarak Kuruluşumuz bünyesinde hizmet veren binlerce makinistimizi zan altında bırakan, hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün olmayan sosyal medya paylaşımlarından derin üzüntü duyuyoruz. Ne mesleki ne insani etik kurallarına uymayan söz konusu açıklamalar için ilgili makinist görevinden el çektirilmiş ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tren #tekirdağ #TCDD
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