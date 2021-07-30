Manavgat'ta gergin anlar! 2 kişiyi linçten jandarma kurtardı!

Manavgat’ta yangın çıkardıkları iddiasıyla vatandaşlar tarafından darbedilen 2 kişi, jandarma tarafından linç edilmekten kurtarılırken, öfkeli kalabalık jandarmanın bu kişileri götürmesine izin vermedi

2 kişinin bulunduğu aracın etrafını çeviren kalabalık uzun süre jandarma aracının çıkışına engel oldu. Jandarma ve polis ekipleriyle de gerginlik yaşayan kalabalık grup zaman zaman ekiplere taş attı. Tepkilerin dinmemesi üzerine kalabalığın bulunduğu yere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beraberinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Aydın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile geldi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, tepki gösteren kişileri ikna etmeye çalıştı. Yangının devam ettiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, jandarma ekiplerinin yangın noktasında görevli olduğunu hatırlatarak kalabalıktan dağılmalarını istedi.

JANDARMA ARACININ CAMLARI KIRILDI

İki şüphelinin bulunduğu aracın etrafı jandarma ekipleri tarafından kalkanlarla kapatılarak hareket ettirildi. Aracın hareket ettiğini gören kalabalık, taş ve su şişeleri atmaya başladı. Bu sırada ekipler ile vatandaşlar arasında yaşanan arbedeye ise İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan müdahalede bulundu. Ekipler vatandaşlara biber gazı ile müdahale etti. Bir jandarma aracının camları atılan taşlarla kırılırken, bir jandarma eri de atılan taşların gelmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.

TOMA MÜDAHALE ETTİ

Kalabalık dağılmayınca jandarmaya ait TOMA su sıkarak kalabalığa müdahale etti. Jandarma ekipleri ile kalabalık arasında zaman zaman arbede de yaşandı. Öfkeli kalabalık şüphelilerin bulunduğu aracın çıkışına izin vermemek için yol üzerindeki tahtaları ateşe vererek barikat kurdu. Araç kalabalığın arasından güçlükle çıkarak jandarma karakoluna giderken, yakılan ateş TOMA tarafından söndürüldü.

Öte yandan 2 kişinin tutulduğu zırhlı aracın üzerine çıkan bir kişi, üst taraftaki kapağı açmaya çalıştı. Bu sırada aracın içindeki jandarma personeli de biber gazıyla bu kişiye müdahale etti.