Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü 20 öğretim üyesi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Mardin Artuklu Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

Alımlar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İslami İlimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Turizm Fakültelerine yapılacaktır.



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