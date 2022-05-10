O SKEÇ SANSÜRLENDİ Mİ? AÇIKLAMA GELDİ
O SKEÇ SANSÜRLENDİ Mİ? AÇIKLAMA GELDİ
0
KURUYAN GÖLDEN CESETLER ÇIKIYOR!
KURUYAN GÖLDEN CESETLER ÇIKIYOR!
0
DELİ AYSEL DİYORLARDI ANCAK...
DELİ AYSEL DİYORLARDI ANCAK...
0
İZMİR'DE UÇURTMA ŞENLİĞİ
İZMİR'DE UÇURTMA ŞENLİĞİ
0

Marmara Üniversitesi bilişim personeli alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı

Marmara Üniversitesi bilişim personeli alacak
10 Mayıs 2022 Salı 10:49

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Marmara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda  tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere,  31/12/2008   tarih   ve   27097   sayılı   Resmî   Gazete’de   yayımlanan   “Kamu   Kurum   ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin  Esas  ve  Usuller  Hakkında  Yönetmelik”  in  8  inci  maddesi  uyarınca, 3  (üç)  Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru  yapılacak  olup,  ilan  edilen  bilişim  personeli  sayısının  10  (on)  katı  kadar  aday  sınava çağrılacaktır.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Benzin ve motorine yeni zamlar kapıda!
Sonraki Haber
111 öğretim üyesi alımı yapılacak
Tren raylarında başı kopmuş ceset bulundu!
Tren raylarında başı kopmuş ceset bulundu!
0
Kaç Suriyeli Türk vatandaşı oldu? Bakan Soylu açıkladı
Kaç Suriyeli Türk vatandaşı oldu? Bakan Soylu açıkladı
0
Emekliye enflasyon farkı geliyor!
Emekliye enflasyon farkı geliyor!
0
Otomobil TIR'la çarpıştı: Üniversite personeli öldü!
Otomobil TIR'la çarpıştı: Üniversite personeli öldü!
0
111 öğretim üyesi alımı yapılacak
111 öğretim üyesi alımı yapılacak
0
Faturaları ödemeyen kiracısını öldürdü!
Faturaları ödemeyen kiracısını öldürdü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.