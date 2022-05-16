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Marmaray'da karşılaşan Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu taraftarlar kavga etti! O anlar görüntülendi

Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları İstanbul Marmaray'da karşılaşınca kavga çıktı. Kavga anları orda bulunanlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi

16 Mayıs 2022 Pazartesi 08:45

İstanbul'da dün akşam saatlerinde oynanan Trabzonspor-Altay maçından dönen bordo-mavili taraftarlar ile Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçeli taraftarlar, Marmaray'da karşılaşınca ortam gerildi. Söğütlüçeşme Marmaray istasyonunda Fenerbahçe taraftarları ile Trabzonspor taraftarları arasında yaşanan gerginlik, kavgaya dönüştü. Trende bulunan 3 Trabzonsporlu taraftar, Fenerbahçeli taraftarların tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ortamı yatıştırmaya çalışsa bile başarılı olamadı. Trenden inen 3 Trabzonspor taraftarı, kendilerini güçlükle durağın sonuna atarak uzaklaştı. Kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fenerbahçe #trabzonspor #taraftar #kavga #marmaray kavga
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