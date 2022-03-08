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Marmaray'da 'Ne öpüşüyorsunuz' kavgası!

08 Mart 2022 Salı 08:35

Marmaray'da seyahat eden yolcular arasında kavga çıktı. Alınan bilgiye göre bir çiftin birbirini sevmesine tahammül edemeyen bir kişi, çiftle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf arasında kavga çıktı. Olay cep telefonu kamerası ile görüntülendi

Olay, dün akşam saatlerinde Marmaray Kartal İstasyonu'nda meydana geldi. Marmaray'da seyahat eden bir yolcu ile genç bir çift arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yolcu bir süre sonra tartıştığı kişi ile yumruklaşmaya başladı ve gençlere küfür ederek, "Ne sevişip öpüşüyorsun, aile var burada" diye bağırdı. Kavgayı trendeki diğer yolcular ayırdı. Çift, Kartal istasyonunda inerek olay yerinden ayrıldı. Diğer yolcu ise trende yolculuğuna devam etti. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Etiketler; #marmaray #marmaray kavga #öpüşme kavga
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