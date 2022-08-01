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Marmaray hattında kaza!

Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşıp marmaray hattına girdi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken marmaray seferlerini olumsuz etkilemedi

Marmaray hattında kaza!
01 Ağustos 2022 Pazartesi 08:41

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi Kültür Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Mehmet Berkay Sipahioğlu'nun bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DPJ 757 plakalı otomobil,  bariyerleri aşıp marmaray hattına girdi. Kazada herhangi bri yaralanma yaşanmazken, otomobil raylara ulaşmayınca marmaray seferlerinde aksama yaşanmadı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüyü ve yanındaki yolcuyu ambulansta kontrolden geçirdi. Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kadıköy #marmaray hattı #kaza #trafik kazası #kadıköy kaza
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