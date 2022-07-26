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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi personel alacak

Burdur'da bulunan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü 31 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi personel alacak
26 Temmuz 2022 Salı 10:02

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre ilanda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

 

İlan için 25 Temmuz'da başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


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