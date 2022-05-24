O DAVADA KARAR ÇIKTI!
O DAVADA KARAR ÇIKTI!
0
BİR ÜLKE BU GÖRÜNTÜYÜ KONUŞUYOR
BİR ÜLKE BU GÖRÜNTÜYÜ KONUŞUYOR
0
MESAFE YOKSA MASKE OLMALI!
MESAFE YOKSA MASKE OLMALI!
0
KEMERALTI'NDA EĞLENCE ZAMANI!
KEMERALTI'NDA EĞLENCE ZAMANI!
0

Memur alımı yapılacak

Çorum ili Osmancık Belediyesi memur alımı yapacağını duyurdu

Memur alımı yapılacak
24 Mayıs 2022 Salı 10:26

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çorum ili Osmancık Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.

 

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 20.06.2022 gününden 22.06.2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne (Osmancık Belediyesi Yeni Hizmet Binası- Güney Mahallesi Çorum Caddesi No:2 Osmancık/ÇORUM) müracaatlarını yapabileceklerdir.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak
Sonraki Haber
Sabah üzüm bağında akşam halı sahadalar!
Otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
0
Korkunç anlar! Zorla evine girip, tecavüze kalkıştı!
Korkunç anlar! Zorla evine girip, tecavüze kalkıştı!
0
Acı haber geldi: 3 asker şehit!
Acı haber geldi: 3 asker şehit!
0
Kayseri'de feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
0
Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak
0
Dışişleri Bakanlığı personel alacak
Dışişleri Bakanlığı personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.