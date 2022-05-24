Memur alımı yapılacak

Çorum ili Osmancık Belediyesi memur alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çorum ili Osmancık Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 20.06.2022 gününden 22.06.2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne (Osmancık Belediyesi Yeni Hizmet Binası- Güney Mahallesi Çorum Caddesi No:2 Osmancık/ÇORUM) müracaatlarını yapabileceklerdir.



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